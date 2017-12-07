Российские ракетоносцы Ту-95МС провели патрулирование над Тихим океаном

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами в Тихом океане, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полеты на воздушное патрулирование над нейтральными водами акватории южной части Тихого океана», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что вылет осуществлялся с аэродрома Биак в Индонезии. Продолжительность полета составила более 8 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — добавили в Минобороны.

В министерстве напомнили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого Океана, а также Черного и Каспийского морей.