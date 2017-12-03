Клинцевич о совместной тренировке ВМС Украины и США: эти игры будут иметь последствия

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что совместная тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море является провокацией и эти «игры» будут иметь серьезные последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США», — сказал сенатор.

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Он отметил, что данная тренировка нарушает все договоренности России и США.

«Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны», — добавил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что украинские моряки провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США.