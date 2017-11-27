ВМС Аргентины назвали вероятную причину взрыва на пропавшей подлодке

Взрыв на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» мог произойти из-за высокой концентрации водорода. Об этом сообщил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, передает РИА «Новости».

«Учитывая информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водорода», — сказал Бальби на пресс-конференции.

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Тем не менее в ВМС не знают, по какой причине на подлодке возникла высокая концентрация водорода.

Ранее в ВМС Аргентины не исключили, что экипаж пропавшей подлодки может оставаться в живых.