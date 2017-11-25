В Киеве отказались называть захват сел в Донбассе продвижением вперед

Вооруженные силы Украины не совершали продвижения вперед и придерживаются минских соглашений, заявили в украинском совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как ранее писали СМИ, утром 25 ноября ВСУ взяли под контроль два села в нейтральной зоне Донбасса недалеко от Горловки. В Киеве информацию подтвердили, заявив, что эти села посетят наблюдатели СММ ОБСЕ.

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«Украинская сторона СЦКК информирует: подразделения ВС Украины не совершали продвижения вперед. Силы АТО полностью придерживаются минских договоренностей. Подразделения ВС Украины в зоне проведения АТО могут совершенствовать свои позиции на линии разграничения сторон в рамках минских договоренностей», — говорится в сообщении СЦКК.

Тем не менее в самопровозглашенной ДНР рассказали, что жителям подконтрольных Киеву сел запрещают общаться с ОБСЕ.