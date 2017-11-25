Совфед: российские базы в Сирии останутся после завершения операции

Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе останутся в Сирии и после того, как Россия завершит контртеррористическую операцию в этой стране. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает РИА «Новости».

«Наши военные базы в Сирии, в Хмеймиме, в Тартусе, на сегодняшний день планируется оставить после завершения контртеррористической операции, а значит, нам следует уделять внимание их дальнейшему развитию», — сказал Бондарев.

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Ранее в МИДе также допустили, что российские базы в Сирии сохранятся после победы над «Исламским государством» в стране.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.