Спасательный отряд ВМФ России вылетел для поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

Аварийно-спасательный отряд Военно-морского флота (ВМФ) России вылетел из Санкт-Петербурга в Аргентину для помощи в поиске подлодки «Сан-Хуан», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского Министерства обороны.

«Группа специалистов ВМФ России вылетела самолетом Ан-124 военно-транспортной авиации из аэропорта Пулково в Аргентину для участия в поиске подводной лодки «Сан-Хуан». В составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера плюс», водолазы-глубоководники, а также водолазный врач», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что страшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Ранее сообщалось, что Россия направит на поиски пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» один из крупнейших в мире самолетов — Ан-124 «Руслан».