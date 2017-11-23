В России разработают новый самолет вертикального взлета

Замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что работа по созданию самолета вертикального взлета заложена в новой программе госвооружений, передаетРИА «Новости».

«Безусловно. Логично было бы предположить, что за то время те модели, имеются в виду МиГ-29 и Су-33, уже морально будут устаревать, и через 10 лет, безусловно, потребуется создание нового летательного аппарата. Такие планы есть, с укороченной взлетопосадкой либо с вертикального взлета», — сказал он.

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Он добавил, что речь о планах ведется в контексте проекта государственной программы вооружений и запланированных в ней мероприятиях.

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