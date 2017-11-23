МИД Аргентины: Путин предоставит «очень полезное» судно для поисков подлодки

Президент России Владимир Путин заявил, что предоставит Аргентине для поисков пропавшей подлодки «Сан-Хуан» высокотехнологичное российское судно, которое «очень полезно» для таких операций, сообщили в МИД Аргентины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях», — заявили во внешнеполитическом ведомстве южноамериканской страны.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин провел телефонный разговор с главой Аргентины Маурисио Макри и предложил ему помощь в поиске пропавшей подлодки «Сан-Хуан».