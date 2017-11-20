СМИ: Киев, ДНР и ЛНР согласовали списки на обмен пленными

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки на обмен пленными. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

По его словам, стороны подали списки не больше недели назад. Источник отметил, что у представителей ДНР и ЛНР список значительно больше, чем у Киева, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных. При этом ополченцы подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.

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«Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО, этих подтвердили», — сказал источник в СБУ.

Он добавил, что в настоящий момент ведомство ждет отмашки, которая приблизительно должна произойти в течение месяца.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о трудностях обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.