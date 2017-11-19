Генсек НАТО рассказал о готовности ответить на удар с Востока

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал сообщения СМИ, выразивших сомнение в готовности альянса ответить на удар сил с Востока, передает РИА «Новости».

«Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса», — сказал он в эфире канадского радио.

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По его словам, альянс также укрепляет способности по перемещению сил по Еврпое и Североатлантическому региону.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО.