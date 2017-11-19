Клинцевич: Климкин предложил США заключить военный союз против ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Павел Климкин своим заявлением в адрес США предлагает Вашингтону заключить «своего рода военный союз», направленный против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока неизвестна реакция США на этот так называемый бартер Климкина, но, по сути, министр иностранных дел Украины предлагает им заключить своего рода военный союз, направленный против республик Донбасса», — сказал Клинцевич.

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Он добавил, что именно так в Москве и будут оценивать поставки оружия США Украине, если до этого «официально дойдет дело».

«Что касается «опыта борьбы с россиянами», которым Климкин собирается поделиться с американскими партнерами в обмен на эти поставки, то его цена — полушка в базарный день», — заявил сенатор.

Ранее Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».