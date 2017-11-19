В Госдуме назвали иллюзиями слова Климкина о передаче «опыта борьбы с Россией»

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Киев получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами», было сделано, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем Украины, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Об этом сообщает RT.

«Это все иллюзии, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Украина хочет быть в тонусе с западными партнерами, доказывая, что Россия — якобы враг. Как говорится, идут в ногу со временем. Показывают, что они преданы спонсорам как болонка», --заявил он.

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Парламентарий также добавил, что «очень плачевно, что киевская власть, в отличие от украинского народа в большинстве своем», занимает «достаточно агрессивную политику» по отношению к России.

Ранее Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».