Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новый проект резолюции о миссии СМР в Сирии
Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН.
«Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной «компромиссный» проект (резолюции)», — сказал он.
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Ранее Россия заблокировала продление мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).
После этого Белый дом заявил, что Россия «не ценит» жизни жертв химических атак в Сирии, поскольку блокирует в Совбезе ООН резолюции о расследованиях.