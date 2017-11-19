Швеция и Уругвай внесли в Совбез ООН новый проект резолюции о миссии СМР в Сирии

Швеция и Уругвай внесли в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по возобновлению деятельности миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства России при ООН.

«Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной «компромиссный» проект (резолюции)», — сказал он.

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Ранее Россия заблокировала продление мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).

После этого Белый дом заявил, что Россия «не ценит» жизни жертв химических атак в Сирии, поскольку блокирует в Совбезе ООН резолюции о расследованиях.