Бразилия направила три корабля на поиски пропавшей аргентинской подлодки

Бразилия направила три военных корабля для помощи в поисках пропавшей аргентинской подлодки «Сан Хуан». Об этом министр обороны Бразилии Рауль Жунгманн написал в твиттере.

«Главнокомандующий Военно-морскими силами адмирал Леал Феррейра доложил мне, что три корабля: фрегат Rademaker, ледокол Maximiano и спасательный корабль Filinto Perry уже помогают в поисках», — написал он.

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Подлодка с 44 членами экипажа не выходит на связь у берегов Аргентины.

«Сан Хуан» — боевая дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Судна этого типа — самые крупные подлодки из тех, что были построены во время Второй мировой войны, и одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.