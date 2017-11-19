Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, передает РИА «Новости».

«Девятнадцатого ноября в Вооруженных силах отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков», — сказал Шойгу.

Реклама

Он добавил, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников, успешно осваивает современное вооружение и военную технику, постоянно совершенствует профессиональное мастерство и боевую выучку и всегда готово встать на защиту национальных интересов страны.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества», — сказал он.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, для чего зарубежные СМИ создали ажиотаж вокруг учений «Запад-2017».