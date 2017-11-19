В Зимбабве пообещали встречу Мугабе с военными

Президент Зимбабве Роберт Мугабе встретится с представителями военного командования страны, передает телеканал ZTV.

Об этом сообщил глава посреднической миссии священник Фиделис Муконори.

Встреча Мугабе с офицерами состоится 19 ноября.

Ранее сообщалось, что кортеж президента Зимбабве Роберта Мугабе покинул резиденцию главы государства «Голубая крыша», однако самого Мугабе там не было.

До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно.