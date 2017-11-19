Эсминец ВМС США столкнулся с японским буксиром

У берегов Японии столкнулись эсминец ВМС США USS Benfold и японский буксир, передает Reuters.

В результате инцидента эсминец получил ряд повреждений.

«Benfold получили незначительные повреждения и остался а плаву. Судно Японии было отбуксировано в порт Йокосука»,— говорится в сообщении.

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В результате инцидента никто не пострадал.

21 августа ракетный эсминец «Джон Маккейн» столкнулся у берегов Сингапура с нефтяным танкером, который перевозил около 12 тыс. тонн топлива.