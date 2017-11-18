Минобороны опубликовало видео авиаудара по боевикам в Сирии

Минобороны России в фейсбуке опубликовало видеозапись авиаудара по боевикам террористической организации «Исламское государство» в районе города Абу-Кемаль.

Ведомство уточняет, что уничтожение всех целей было подтверждено средствами объективного контроля.

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Об авиаударе по позициям ИГ стало известно ранее 18 ноября. Сообщалось, что после в результате атаки были уничтожены скопление живой силы, техники и вооружения боевиков. Прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.