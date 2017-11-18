ДНР: ситуация близка к точке невозврата и срыву в «штопор»

Глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил о необходимости вернуть диалог вокруг ситуации на востоке Украины в политическое русло, передает РИА «Новости».

«Украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника. Доверие к их обещаниям падает с каждым днем. Ситуация близка к срыву в «штопор». Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата», — сказал он.

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Он также заявил, что Киев не выполнил «даже базовые условия» перемирия, несмотря на заявления о намерениях соблюдать режим прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о трудностях обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной.