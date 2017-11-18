СМИ: британские дроны присмотрят за российскими судами

Подводные лодки Королевского военно-морского флота Британии скоро смогут запускать из-под воды дронов для слежки за российскими судами у своих берегов. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, подводники смогут запускать специальный контейнер, из которых на поверхности будет появляться небольшой дрон Outrider массой около полутора килограмм. Такие беспилотники могут летать как под управлением с подлодки, так и самостоятельно.

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Outrider, как отмечается, будет фотографировать чужие суда в высоком разрешении и отправлять операторам.

Появление таких дронов газета связывает с серьезным увеличением числа российских подлодок у британских берегов.

Ранее СМИ сообщали, что в Британии девятерых подводников уволили за употребление кокаина.