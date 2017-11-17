США решили поставить Польше противоракетные комплексы на $10,5 млрд

Американская сторона приняла решение о поставке Польше противоракетных комплексов Patriot стоимостью около $10,5 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Соглашение о поставке систем ПВО США Польше было подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву в июле. В нем оговаривается предоставление систем до 2022 года.

По словам министра обороны Польши, руководство страны получило от производителя систем ПВО предложение о реализации поставки в 2019 году.