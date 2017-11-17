ВС Зимбабве поддержали марш против президента Мугабе

Вооруженные силы Зимбабве заявили, что поддерживают намеченное на 18 ноября шествие против президента Роберта Мугабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз армии.

«Вооруженные силы Зимбаве заявили, что к ним обратились некоторые частные волонтерские организации, намеренные свободно выразить свои желания, одно из которых «марш солидарности» запланированный в Хараре завтра», — говорится в пресс-релизе.

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Вооруженные силы сообщили, что «полностью поддерживают марш», до тех пор пока он остается «организованным и мирным».

Ранее Роберт Мугабе попросил у военных побыть «еще несколько дней у власти».