В ЛНР рассказали о провокации Киева в ходе визита делегации США

По словам представителя народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко, украинское командование устроило провокацию в ходе визита американской военной делегации в Донбасс, передает РИА «Новости».

«Украинские власти не оставляют попыток доказать необходимость получения летального оружия от западных партнеров. Ради этой цели командование ВСУ совместно со СМИ устроили очередную провокацию. Сегодня, одновременно с сообщениями о визите делегации вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине в Донбасс, украинские ресурсы опубликовали информацию об обстреле со стороны ЛНР населенного пункта Попасная», — сказал он.

Он также отметил, что подразделения ЛНР не могли открыть огонь по Попасной, так как артиллерийские орудия самопровозглашенной республики были отведены от линии соприкосновения.