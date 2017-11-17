МИД России назвал лицемерным призыв США продлить мандат СМР

МИД России заявил, что призыв США в ООН продлить мандат совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии является лицемерным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Стало очевидным, что громкие призывы американских представителей в ООН продлить мандат носили совершенно лицемерный характер. Вашингтону нужны не продление и усиление CMP, а его сохранение в неизменном виде в качестве инструмента достижения национальных целей на сирийском направлении его внешней политики», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в нынешних условиях простое продление мандата, как если бы в его работе дела обстояли вполне благополучно, было недопустимо. Поэтому России не оставалось ничего иного, кроме как заветировать американский проект.

Накануне Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР).