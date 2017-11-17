В НАТО извинились за Эрдогана на стенде «врагов» на учениях альянса

Командование совместного военного центра НАТО в Норвегии официально принесло извинения за стенд с фотографиями противников альянса на учениях альянса, где были помещены фотографии основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает NTV.

Сообщается также, что использовавший изображение Эрдогана в качестве врага альянса военнослужащий был уволен из рядов вооруженных сил.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отдельно принес извинения властям Турции за инцидент.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обвинил США в финансировании боевиков террористической группировки «Исламское государство».