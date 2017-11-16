Глава ДНР назвал условия обмена пленными

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил о готовности передать Киеву пленных в обмен почти на 300 удерживаемых сторонников ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы пошли на это предложение. Мы меняем пленных, находящихся у нас, на почти 300 человек, которые должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной. Если они по спискам тех людей, которых готовы обменять, отдадут, то мы готовы произвести обмен», — сказал Захарченко.

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Накануне российские президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главами ДНР и самопровозглашенной ЛНР.

Они, в частности, обсудили обмен пленными с Киевом.