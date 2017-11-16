Захарова назвала «нечестной игрой» США поддержку ИГ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что что действия Вашингтона по защите «Исламского государства» нельзя назвать честной игрой, передает РИА «Новости».
«В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности, игиловцев», — заявила она.
По словам Захаровой, «подобное поведение партнеров нельзя назвать честной игрой».
В МИД надеются, что Америка будет придерживаться достигнутых договоренностей.
Ранее Пентагон отверг обвинения со стороны Минобороны в поддержке ИГ. Минобороны России опубликовало «неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГ».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.