«Ъ»: Путин определит военные задачи России на 2018 год в декабре

Президент России Владимир Путин ориентировочно 22 декабря проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, в ходе которого будут подведены военные итоги 2017 года и определены задачи на следующий год. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.

Заседание, как ожидается, пройдет в здании Национального центра управления обороной государства. В нем также будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу.

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«Президент подведет итоги 2017-го и поставит задачи на 2018 год, основной посыл его выступления будет заключаться в необходимости иметь сильную армию, способную дать гарантированный отпор любому агрессору, но без излишней милитаризации и без включения в гонку вооружений с США», — заявил высокопоставленный источник газеты.

Информацию об участии президента в заседании также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этого исключать нельзя», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что российские власти рассматривают вариант сокращения военного контингента в Сирии.