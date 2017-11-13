В Москве назвали «вбросом» данные о посещении американцами атомной подводной лодки в Индии

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что информация СМИ о том, что представители ВМС США якобы посетили переданную Россией в лизинг Индии атомную подводную лодку «Чакра-2», не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это вброс — по поводу лодки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, после того, как были отменены санкции, за индийский рынок развернулась серьезная борьба, поэтому Россию «пытаются выдавить всеми правдами и неправдами».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что амбициозная российско-индийская программа стоимостью в $10 млрд по совместному созданию самолета-истребителя пятого поколения столкнулась с новым серьезным препятствием.