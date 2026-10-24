«Связь стабильна»: на Украине заявили о восстановлении работы Starlink

Глава украинского минобороны Евгений Хмара сообщил, что работа системы Starlink на Украине восстановлена. По его словам, военные фиксируют скорость более 400 км/ч, а связь стабильна. Ранее о возобновлении работы заявили украинские СМИ. При этом еще 23 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что система функционирует не в полном объеме.

Военная версия спутниковой системы Starlink возобновила работу на территории Украины. Об этом заявил министр обороны страны Евгений Хмара.

«Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна. Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне дают результаты. И этот результат прежде всего важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи», — уточнил он.

Еще 23 октября экс-советник глава ведомства Сергей Стерненко сообщал, что часть ограничений по-прежнему действуют, а ситуация остается неоднозначной. Некоторые подразделения ВСУ, по его словам, заявляли о возобновлении работы при полетах на скоростях сверх установленных ранее лимитов. Однако это касалось далеко не всех миссий. Некоторые из них были сорваны, поскольку в редких случаях ограничения продолжали действовать.

О том, что система работает не в полном объеме, заявлял также и президент Украины Владимир Зеленский. Однако уже утром 24 октября украинские СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Starlink для военных снова работает на скорости свыше 160 км/ч.

Ограничение Starlink на Украине

Впервые об ограничении работы Starlink на Украине стало известно 14 октября. Одним из первых об этом сообщил Стерненко, заявив, что при скорости движения свыше 160 км/ч связь начинала пропадать. Это, по его словам, привело к срыву «нескольких важных миссий». СМИ писали, что замедление Starlink сильно повлияло на логистику ВСУ, а также работу беспилотных систем, нанесение ударов на средние дистанции и другие операции украинской армии.

Информацию об ограничениях позже подтвердил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, а затем и сам Зеленский, который обратился к главе SpaceX Илону Маску с просьбой включить систему.

Маск в ответ на это заявил, что Starlink предназначен для «гражданской или оборонительной деятельности и не может использоваться для наступательных военных операций».

«Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США. Любые ограничения по скорости или использованию определяются Вооруженными силами США и, в конечном счете, президентом США», — добавил бизнесмен, тем самым намекнув, что решение о замедлении работы было принято в Белом доме.

Однако администрация Дональда Трампа от него открестилась. СМИ выдвигали разные версии того, кто все-таки ввел ограничения для Украины. По последней информации, которую приводит журнал The Economist, именно Илон Маск распорядился ограничить работу Starlink, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. О том, что такой сценарий возможен, ранее писала газета Politico.

Один из собеседников The Economist сообщил, что решение ограничить работу Starlink, вероятно «исходило от узкого круга лиц из окружения» президента США Дональда Трампа. Однако ни один из членов американской администрации не взял на себя ответственность за него. Маск же связался с Белым домом уже после того, как ввел ограничения.

О том, что именно от главы SpaceX и исходила инициатива, писали также другие издания. Газета The Telegraph при этом сообщала, что Маск предложил Трампа ввести ограничения, а президент США согласился.