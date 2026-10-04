«Будем воевать наотмашь»: Россия усилит удары по Украине после слов Зеленского

В МО заявили, что услышали угрозы Зеленского и пообещали усилить удары по Украине

Минобороны РФ заявило, что усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В российском военном ведомстве добавили, что удары будут наноситься в том числе по объектам в Киеве и связанной с ними инфраструктуре. Ранее ВС РФ провели серию ударов по объектам в украинской столице и Киевской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявления президента Владимира Зеленского о намерении нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявили в Минобороны РФ.

«После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены»,

— говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В ведомстве заявили, что «услышали» слова украинского лидера и отметили, что эти удары являются ответом на действия украинской стороны.

«Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», — подчеркнули в МО РФ.

Минобороны РФ отмечает, что Киев пытался сорвать сентябрьские выборы в Госдуму ударами по избирательным участкам, в результате которых погибли шесть человек.

Ведомство также напомнило об атаке 19–20 сентября: по данным российских властей, было уничтожено более 1600 БПЛА, из которых около 450 на подступах к Москве, несколько аппаратов достигли Московского НПЗ.

Кроме того, Минобороны упомянуло июньские атаки на Петербург и Ленинградскую область во время ПМЭФ и удар по Белгороду 3 октября, при котором погибла женщина и несколько человек, включая детей, получили ранения.

Что сказал Зеленский

Об усилении ударов по российским НПЗ Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, опубликованном в субботу, 3 октября.

«Мы должны реагировать любым способом. С их атаками на нашу энергетику мы должны отвечать по их энергетике. Прежде всего — по нефтеперерабатывающим заводам»,

— заявил Зеленский.

Reuters отмечает, что заявления Зеленского прозвучали после нескольких дней ударов по Киеву, в ходе которых впервые за длительное время целями стали мосты через Днепр, а также энергетическая и транспортная инфраструктура столицы.

30 сентября Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в результате которого был поражен коммуникационный центр в Киеве, а в Киевской области были поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу военного производства.

В частности, Минобороны заявило о поражении Киевской ГЭС в Вышгороде, Трипольской ТЭС, электроподстанции «Киевская» в Наливайковке и аккумуляторного парка хранения электроэнергии в Гореничах.

В ночь на 1 октября российские военные ударили по транспортно-логистическому центру «Рента Логистик» в Киеве, в одном из его складских помещений которого находился цех по производству безэкипажных катеров.

На следующий день ведомство сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, который использовался для переброски украинских войск и доставки грузов группировкам ВСУ на Донбассе. Одновременно был нанесен удар по подстанции «Киевская».

3 октября Минобороны заявило об ударе по Северному автотранспортному мосту Киева, который также использовался для для переброски войск и военной логистики. Кроме того в Киевской области тогда же был поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения ВСУ. Удары ВС РФ по мостам привели к ограничениям движения в Киеве и крупным пробкам, сообщали украинские власти и СМИ.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему считает мирное урегулирование предпочтительным вариантом, однако пока не видит возможности добиться его дипломатическим путем.

«Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, отдельные договоренности с Киевом не способны привести к завершению конфликта и для этого необходимо комплексное соглашение.