«Радикальное решение только одно»: чем Россия ответит на угрозу Украины о «небезопасном небе»

Владимир Зеленский выступил с предупреждением о «небезопасности» российского неба для гражданской авиации и пригрозил увеличением числа дронов в воздушном пространстве РФ. В Москве уже назвали подобные заявления «заявкой на государственный терроризм» и предупредили Киев о последствиях любых происшествий с пассажирскими лайнерами. Как Россия может ответить на угрозы и обезопасить себя — рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с обращением к авиационным и страховым компаниям: он заявил, что небо над Россией «становится абсолютно небезопасным». Разберемся, что может последовать за этими словами.

Как утверждает Зеленский, Киев «не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой», однако «в российском небе появятся беспилотники в масштабах, которые необходимо учитывать». Это, по его мнению, может привести к «фактическому закрытию» российского воздушного пространства. Он призвал послов зарубежных стран и руководство авиакомпаний, осуществляющих полеты в крупные города РФ, услышать это объявление.

Российские власти уже ответили на угрозы. Президент Владимир Путин назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм» и предупредил Киев, что Москва «найдет, чем ответить», если произойдет трагедия. В свою очередь глава Минтранса Андрей Никитин подчеркнул, что РФ не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации.

Считать заявления украинского президента простым сотрясением воздуха не стоит. Украина стремится всеми возможными силами и средствами нарастить интенсивность ударов по объектам на территории России. Массированное боевое применение беспилотных летательных аппаратов ВСУ заставляет российскую армию расходовать более дорогие средства их поражения и перегружает систему противовоздушной обороны. Словом, высокая стоимость перехвата резко контрастирует с относительно дешевыми средствами воздушного нападения противника, и это на сегодняшний день — одна из главных проблем ведения вооруженной борьбы.

Что касается гражданской авиации, то практически каждую ночь, а сейчас уже и день, многие аэропорты в пределах Европейской части России либо принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами, либо вводят временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Слова Зеленского на данном этапе не предполагают атак беспилотников на гражданские лайнеры. Но, к примеру, Московская воздушная зона — это область с исключительно интенсивным движением самолетов самых разных авиакомпаний. Порой только в зонах ожидания в очереди на посадку находится по 10–12 воздушных судов. Даже столкновение самолетов с птицами порой приводит к фатальному исходу, а соударение лайнера с БПЛА весом несколько сот килограммов однозначно приведет к катастрофическим последствиям .

Можно, конечно, долго рассуждать о повышении эффективности боевой работы сил и средств противовоздушной обороны, об усилении прикрытия аэропортов, самолетов в воздухе и на стоянках, складов с авиационным керосином, но радикальный путь решения этой проблемы только один — массированные бомбо-штурмовые и ракетно-авиационные удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины, причем удары такой силы и интенсивности, чтобы противник понес неприемлемые потери и был вынужден отказаться от дальнейшего сопротивления и согласиться на условия мирного урегулирования, предложенные Москвой.

Все остальное — полумеры, которые могут привести только к одному — затягиванию вооруженного конфликта и постепенному выступлению на стороне неприятеля все новых государств с их финансовыми, экономическими и чисто военными возможностями. Поэтому, если угодно, усиление бомбардировок представляет собой наиболее гуманный способ покончить с войной в короткие сроки, по возможности, с минимальными жертвами и разрушениями, как бы странно это ни звучало на первый взгляд.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).