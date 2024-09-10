Обменяли на 75 беспилотников: в Турции заявили о попытках Киева завербовать террористов в Сирии Захарова заявила, что Киев давно контактирует с террористическими организациями

Турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии. По данным издания, Украина уговорила боевиков освободить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России. Взамен ХТШ получила 75 беспилотников. В числе запрошенных Киевом радикалов — бывший «военный министр» ИГ**, о смерти которого сообщалось еще в 2016 году. На Украине эту информацию не комментировали, а в России уже пообещали уничтожать террористов.

Турецкая газета Aydınlık сообщила о переговорах украинских властей с международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), бойцы которой оккупируют сирийский Идлиб.

По данным издания, 18 июня украинская делегация посетила Идлиб, где встретилась с лидерами ХТШ, в том числе с одним из командиров организации Хейсемом Омери. Киев, предположительно, пытался добиться освобождения «радикальных чеченских и грузинских террористов», чтобы привлечь их к операциям против России.

Информацию о встрече также подтвердил аналитический портал Lekolin, который, предположительно, связан с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции, США и Евросоюзе).

«Украинская делегация на встрече потребовала освобождения известного лидера террористов Омара аль-Шишани, который, как зафиксировано, содержится в тюрьме ХТШ, а также некоторых радикальных чеченских и грузинских террористов. Сообщается, что ХТШ предложили 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение этих членов банды», — говорится в материале издания.

По данным Lekolin, сделка состоялась: в августе «Хайят Тахрир аш-Шам» согласилась на условия Киева и освободила «некоторых радикальных деятелей» в обмен на 75 беспилотников. Был ли среди освобожденных аль-Шишани — неизвестно.

Омар аль-Шишани — гражданин Грузии Тархан Батирашвили, с 2013 года он участвовал в гражданской войне в Сирии, а затем примкнул к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). Был членом высшего руководства ИГ и занимал ряд постов, в том числе «военного министра» организации. При этом СМИ неоднократно сообщали о его гибели : например, в 2016-м об обнаружении тела террориста заявили в иракской армии. В ИГ тогда подтвердили его смерть.

«Упоминание об освобождении Омара аль-Шишани показывает, что либо аль-Шишани еще жив, либо произошла путаница в имени», — подчеркнула Aydınlık.

По версии газеты, речь может идти о другом террористе — Муслиме аль-Шишани, которого «часто путают» с бывшим «военным министром» ИГ. При этом источники издания сообщили, что он все еще находится в тюрьме.

Саму попытку Киева привлечь к боевым действием радикалов Aydınlık объяснила нехваткой военных в Вооруженных силах Украины.

«Известно, что киевская администрация, которая испытывает серьезную нехватку солдат в боевых действиях с Россией, ищет новые пополнения для фронта. В этом контексте не удивительно, что Киев, сначала опустошивший собственные тюрьмы, а затем установивший тесные отношения с террористической организацией РПК/ПДС, обратился к ХТШ с той же целью», — говорится в статье.

«С террористами не разговаривают»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя сообщение Aydınlık, заявила, что Украина «давно» поддерживает контакты с террористами.

«Привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага». Но проблема еще масштабнее. Банковая сама превратилась в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон», — написала она в Telegram-канале.

Депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что в случае участия в боевых действиях члены террористических организаций не будут подлежать обмену.

«Разговор с террористами будет коротким — у нас с ними не разговаривают, их уничтожают. Они не комбатанты. И, если попадут к нашим военным, они все будут уничтожены», — сказал парламентарий.

Красов также выразил уверенность, что Киеву не удастся компенсировать нехватку военных и потери после вторжения в Курскую область за счет боевиков.

Украинская сторона на данный момент никак не комментировала сообщения о переговорах с «Хайят Тахрир аш-Шам».