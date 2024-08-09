Пожар на военном аэродроме и девять пострадавших: ВСУ атаковали Липецкую область В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки 19 БПЛА

ВСУ попытались нанести по России массированный удар беспилотниками: над страной сбили 75 БПЛА, 19 из них — над Липецкой областью. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, в результате пострадали девять человек. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали, после атаки сообщалось о возгорании на местном военном аэродроме, также поврежден объект энергетической инфраструктуры. В области отменили развлекательные мероприятия.

Девять человек пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил на Липецкую область, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — сказал губернатор.

Украинская сторона нанесла массированной удар дронами в ночь на 9 августа, глава региона сообщал о детонация взрывоопасных объектов. По данным Минобороны России, всего за ночь над Россией было перехвачено и уничтожено 75 БПЛА самолетного типа, из них 19 — над Липецкой областью. Еще 26 беспилотников сбили над Белгородской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря.

Telegram-канал Baza опубликовал видео атаки на регион: на кадрах видна световая вспышка, за которой следует мощный звук взрыва, на фоне слышится голос девушки, которая говорит, что нужно уходить.

Из-за ситуации в Липецком муниципальном округе вводили режим ЧС. К настоящему времени красный уровень угрозы отменили. Из части населенных пунктов эвакуировали жителей, в зону эвакуации попали 416 домовладений. Утром 9 августа Артамонов сообщил, что жители Липецкого муниципального района могут возвращаться домой.

«Жители обеспечены питанием и спальными местами. Сейчас они могут возвращаться домой, для этого организован транспорт», — сказал губернатор после посещения пункта временного размещения в деревне Копцевы Хутора под Липецком.

Всего, по его словам, в Липецке было развернуто девять пунктов временного размещения, которые рассчитаны в общей сложности на 4,8 тысячи человек.

Пожар на полигоне

По данным Telegram-канала Mash, в результате атаки возник пожар на военном аэродроме в Липецкой области. На опубликованных каналом кадрах виден полыхающий огонь.

О возгорании на военном аэродроме также сообщило управление МЧС по региону, однако в ведомстве не привели никаких подробностей происшествия.

Также в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры, что привело к сбоям в электроснабжении. О каком объекте идет речь — не уточняется.

В области отменили все развлекательные мероприятия, сообщил Артамонов. При этом спортивные и семейные мероприятия состоятся, однако будут проходить с обеспечением повышенных мер безопасности.

Наступление ВСУ на Россию

6 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ численностью в 1000 человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как уточняли в Минобороны, атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. 7 августа Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории России было остановлено.

Бои в Курской области продолжаются четвертые сутки, в регион прибыли бойцы ЧВК «Вагнер». Они вступили в бои против украинских вооруженных сил под Суджей, сообщил Telegram-канал SHOT.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство не считает вылазку ВСУ в Курскую область шагом к эскалации. По ее словам, Украина таким образом сражается за свою территорию и суверенитет. При этом она подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву военную поддержку, передавая ему необходимые виды вооружения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область «окажет положительное влияние» на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева. При этом глава офиса Андрей Ермак заявил, что Украина «не видит смысла в прямых переговорах с РФ по состоянию на данный момент».