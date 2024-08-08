Бывшему замминистра обороны Булгакову нашли дело. В чем обвиняют генерала?

Бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн руб. с Военно-медицинской академией им. Кирова в Санкт-Петербурге. Компания провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. Булгаков вину не признает.

Генералу Дмитрию Булгакову, бывшему заместителю министра обороны по тылу, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Газета «Коммерсантъ» рассказала детали уголовного дела о заключении контрактов на проведение энергетического обследования систем освещения Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По версии Следственного комитета, к выполнению договора на 250 млн руб. военный чиновник привлек подконтрольную ему фирму, которая провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. Булгаков отрицает свою причастность, утверждая, что контракты были заключены после его ухода с должности в сентябре 2022-го .

Дело о мошенничестве, в котором фигурируют Дмитрий Булгаков и его предполагаемые сообщники, было возбуждено 25 июля 2024 года.

Следствие считает, что после увольнения из Минобороны в 2022 году Булгаков использовал свои связи для организации контракта с завышенными ценами.

В декабре 2023 года генерал Булгаков узнал о планируемом контракте на энергетическое обследование в академии Кирова и организовал его заключение с ООО «Нева-Балт СПб». В декабре того же года был подписан договор на составление технического задания, а с декабря 2023-го по май 2024-го были подготовлены документы на завышенную стоимость услуг. Генподрядчиком стала АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), которая заключила соглашение с академией в мае 2023 года. Через месяц ПСК заключила договор с «Нева-Балт СПб» на 250 млн руб., перечислив аванс в размере 49 млн руб., что следствие считает необоснованным.

СК утверждает, что именно Булгаков организовал преступную группу, в которую входили гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Им также предъявлены обвинения по статье о мошенничестве.

Кто такой генерал Дмитрий Булгаков Булгаков родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла и Военную академию тыла и транспорта, а затем — Военную академию Генштаба.



В период с 1997 года — начальник штаба Тыла — первый заместитель начальника Тыла Вооруженных Сил. В 2008 — 2010 годах — начальник Тыла Вооруженных Сил — заместитель министра обороны.



Был удостоен звания Героя России, а также награждался орденами: «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и другими наградами.



Звание Героя России Булгаков получил в 2016 году вместе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым за организацию операции в Сирии по снабжению российской авиабазы Хмеймим.



У арестованного заместителя экс-министра Сергея Шойгу, согласно декларации за 2019 год, была 100-метровая квартира и 600-метровый дом, а также три земельных участка, площадь одного из которых — более 2 тыс. квадратных метров ( в долевой собственности с супругой). Доход Булгакова составлял 15,2 млн рублей за 2018 год.

Адвокаты Булгакова, Сергей Севрук и Алексей Дудник, подтвердили, что их клиенту предъявлено обвинение, но он его не признал. По их словам, Булгаков не имел отношения к контрактам, заключенным спустя два года после его ухода с должности замминистра обороны, и не участвовал в составлении документации по проекту. Адвокаты утверждают, что единственная роль Булгакова состояла в рекомендации Селезнева начальнику академии. Сам генерал заявил, что не получил материальной выгоды, а стоимость работ должна была определяться комиссионно.

Также адвокаты подчеркнули, что Булгаков не связан с делом о растрате 1,3 млрд руб. при поставках некачественных сухпайков военным, упомянутым в СМИ.

В этом деле фигурируют другие лица, арестованные и находящиеся в СИЗО, а Булгаков заявил, что не был знаком с руководителями и совладельцами компании, вовлеченной в это дело.

Защитники обжаловали решение Басманного суда об аресте Булгакова, указывая на формальные доводы суда первой инстанции. Они подчеркивают, что у Булгакова, которому в этом году исполнится 70 лет, имеются серьезные заболевания, и состояние здоровья ухудшается. Адвокаты напомнили о заслугах Булгакова, прошедшего многие горячие точки. Дата слушания в апелляционной инстанции пока не назначена.