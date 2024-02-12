«Прогноз по раку остается отличным». Главу Пентагона снова госпитализировали

Больного раком простаты министра обороны США Ллойда Остина вновь госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Он находится под постоянным наблюдением в отделении интенсивной терапии. На время лечения Остин передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс. Несмотря на ухудшение состояния, врачи ожидают, что глава Пентагона сможет победить рак и полностью восстановиться после болезни.

Главу Пентагона и министра обороны США Ллойда Остина, у которого диагностировали рак простаты, вновь госпитализировали. На время лечения он передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Ранее сегодня (11 февраля. — «Газета.Ru») министр обороны Ллойд Джей Остин III был доставлен службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования из-за симптомов, указывающих на неотложную проблему с мочевым пузырем . Он все еще находится в больнице и проходит лечение. <...> Председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс были уведомлены», — говорится в сообщении.

Позднее Министерство обороны США выпустило новый пресс-релиз, в котором сказано, что Остина перевели в отделение интенсивной терапии после серии тестов и обследований. Там ему проводят поддерживающую терапию и тщательно наблюдают за его состоянием.

«На данный момент неясно, как долго министр Остин пробудет в больнице. Текущая проблема с мочевым пузырем не должна повлиять на его ожидаемое полное выздоровление. Прогноз по раку остается отличным. Обновленная информация о состоянии министра будет предоставлена как можно скорее», — говорится в сообщении.

CNN выяснил, что Остин взял с собой в больницу секретные и несекретные системы связи, чтобы продолжить работу.

Первая госпитализация

По данным CNN, в декабре 2023 года у министра обнаружили рак простаты , после чего он перенес простатэктомию — удаление части или всей предстательной железы. Операция прошла хорошо, уже на следующий день Остин был дома. Однако через неделю у него появилась сильная боль в животе, бедрах и ногах, тошнота. Министра экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у него инфекцию мочевыводящих путей.

О своей госпитализации Остин не сообщил никому, даже своему заместителю Хикс. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов подтвердил, что до утра 9 января «никто в Белом доме не знал», что еще в декабре у Остина диагностировали рак. Тем не менее Кирби заверил, что президент США Джо Байден полностью доверяет министру обороны. Американские чиновники не считают, что состояние здоровья Остина повлияет на работу министерства.

Представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что во время своей госпитализации глава ведомства продолжал выполнять свои обязанности, он регулярно общался с сотрудниками из больницы.

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности . Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — добавил Райдер.

Во время предыдущей госпитализации Остин две недели провел в больнице, а затем еще две недели дома — для восстановления.

«Мы не справились с этим должным образом, и я не справился с этим должным образом. Я должен был рассказать президенту о своем раке. Я должен был также рассказать об этом своей команде и американской общественности. И я беру на себя полную ответственность. Я приношу извинения своим коллегам и американскому народу», — сказал Остин во время пресс-конференции 1 февраля (цитата по CNN).

Из-за случившегося министр обороны должен был объяснить комитету палаты представителей по вооруженным силам, почему он не уведомил своих подчиненных и ключевых руководителей правительства о своем состоянии. В начале февраля канцелярия Пентагона завершила 30-дневную проверку процедур уведомления о передаче обязанностей. Они огласили результаты Остину. Планируется, что частично их также предоставят общественности, как только проверка будет полностью завершена.