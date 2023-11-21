В Минобороны сообщили о «колоссальных» потерях ВСУ в Херсонской области

Украинские военнослужащие во время учений в Черниговской области, Украина, 13 октября 2023 года

Части морской пехоты и силы специальных операций ВСУ несут «колоссальные» потери на Херсонском направлении, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, потери украинцев здесь «не просто большие, а чудовищные». Сальдо утверждает, что «наемники из заградотрядов» расстреливают эвакуированных тяжелораненых. О «тяжелых» боях сообщают и в Генштабе ВСУ.

Попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал Шойгу.

По данным Минобороны, с начала ноября ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц вооружения и техники.

«Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен», — уверяет Шойгу.

Ежедневные потери

Только за минувшие сутки российские войска поразили на Херсонском направлении две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Накануне ведомство информировало о том, что потери ВСУ на херсонском направлении составили до 40 военных и три автомобиля; 19 ноября — 20 военных и два автомобиля, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

По мнению военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, с наступлением холодов украинцы могут усилить атаки на Херсонском направлении. Об этом он заявил «Ленте.ру».

«[Сейчас украинский десант терпит неудачи из-за того, что] ему сложно переправиться. Была попытка высадки десанта на левом берегу Днепра с целью расширения и дальнейшего продвижения к Крыму, но эта попытка провалились. Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Все сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом все повторяется снова», — рассказал эксперт.

Активизации ВСУ на Херсонском направлении может способствовать наступление холодов.

«В низовье Днепра болотистая местность. Она подмерзнет, через нее можно будет перебрасывать бронетехнику, бронетранспортеры, личный состав. Так что атаки будут усиливаться. Но артиллерия и авиация наши, я думаю, справятся с уничтожением плацдармов, которые попытается организовать противник», — заключил Кнутов.

Сальдо — о ситуации в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, что потери ВСУ на Херсонском направлении «не просто большие, а чудовищные». В своем Telegram-канале чиновник утверждает, что «наемники из заградотрядов» якобы расстреливают эвакуированных тяжелораненых.

«Так режим пытался скрыть огромные потери, чтобы у тех, кого гонят на левый берег, из-за зрелища огромного потока раненых не снижалось моральное состояние», — объясняет Сальдо.

По словам губернатора, в ВСУ отдан новый приказ — раненых с левого берега не эвакуировать совсем.

«Теперь «поездка в Крынки» стопроцентно становится для украинских солдат билетом в один конец», — пишет Сальдо и предлагает украинским солдатам сдаваться.

«Идут тяжелые бои»

17 ноября Генштаб ВСУ сообщал о «диверсионных, рейдовых и разведывательных» действиях на левом берегу Днепра в Херсонской области. Военнослужащие ВСУ выявляли пути снабжения российских войск, шла разведка местоположений личного состава и техники.

«Идут тяжелые бои», — сообщал Генштаб ВСУ.

Сообщалось, что у ВС РФ на левом берегу «достаточно серьезная линия укреплений», и она оказывает «мощное сопротивление». Однако ВСУ удалось провести «несколько успешных действий». Цель этих операций — оттеснить армию РФ от Днепра, чтобы снизить количество обстрелов Херсона и правого берега.