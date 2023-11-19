Хуситы захватили израильское судно. На борту 25 человек, в том числе граждане Украины

Йеменские хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В Армии обороны Израиля назвали захват «инцидентом глобального масштаба». Представители йеменской группировки «Ансар Аллах» угрожают атаковать все израильские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения. Что известно о захвате — в материале «Газеты.Ru».

Захват корабля

Хуситы из Йемена захватили израильский корабль на юге Красного моря, сообщил саудовский телеканал Al Hadath. Они отбуксировали судно к побережью Йемена. Экипаж судна задержан.

По данным Al Hadath, израильское грузовое судно Galaxy Leader захватила йеменская группировка «Ансар Аллах».

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию о захвате Galaxy Leader хуситами и назвали атаку «очень серьезным инцидентом глобального масштаба». Как отметили в ЦАХАЛ, израильтян на борту нет, а судном руководит международный экипаж. Судно следовало из Турции в Индию. На его борту 25 человек — граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху раскритиковали захват грузового корабля, обвинив Иран в причастности к атаке:

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно... было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене».

Как пишет издание The Times of Israel, корабль зарегистрирован на британскую компанию, одним из совладельцев которой является израильский бизнесмен Рами Унгер. На момент захвата судно было передано в аренду японской компании. Шел корабль под флагом Багамских островов.

Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил детали захвата судна. Утверждается, что хуситы использовали вертолет, который завис в небе над судном. С него на Galaxy Leader по веревкам спустились вооруженные люди.

Грузовое судно 12 ноября покинуло порт Кёрфез (на берегу Измитского залива в Турции, восточнее Стамбула) и направилось в индийский порт Пайпавав. Galaxy Leader должен был прибыть в порт 23 ноября.

Атаковать гражданские суда

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в своем Telegram-канале 19 ноября заявил, что йеменские повстанцы-хуситы намерены атаковать израильские гражданские корабли, которые окажутся в зоне досягаемости их средств поражения.

Сариа пригрозил, что вооруженные силы повстанцев будут нацелены на суда, которые ходят под флагом Израиля, эксплуатируются израильскими компаниями либо принадлежат им.

Представитель хуситов также призвал другие страны избегать транспортировок на израильских кораблях, держаться подальше от них и вывезти с судов своих граждан, которые работают там членами экипажей.

15 ноября группировка «Ансар Аллах» нанесла ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате. Сариа тогда заявил, что удары нанесли баллистическими ракетами «по различным целям израильского противника на оккупированных палестинских территориях.

Заинтересованные стороны

Группировка хуситов «Ансар Аллах» фактически правит в Йемене с 2015 года. ООН не признает легитимность их власти. Лидер йеменских хуситов Абдель-Малек аль-Хуси 10 октября, спустя три дня после нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль, заявил, что запустит ракеты и беспилотники, если США напрямую вмешаются в конфликт Израиля и ХАМАС.

Хуситов поддерживают Иран и ливанская шиитская организация «Хезболла». Они же выступают на стороне ХАМАС в войне с Израилем.

С 19 октября Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и «Хезболлы». Премьер Израиля 14 ноября заявил, что дал указание Армии обороны Израиля готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с ливанской группировкой.

В начале ноября телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, знакомого с разведданными, сообщил, что разведка США предполагает подготовку Ираном ответа на военные действия Израиля в секторе Газа, не вступая при этом в полномасштабный конфликт.