На Украине предложили выдвинуть главкома ВСУ Залужного в президенты

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о желании, чтобы главком армии страны Валерий Залужный выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Вопрос возможного президентства Залужного возник после того, как в СМИ появились данные о разногласиях Зеленского и военачальника. В Госдуме РФ уже выразили готовность к диалогу с главнокомандующим ВСУ.

Пошел бы с ним в команду

Бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире украинского «Пятого канала» выразил желание, чтобы главнокомандующий армии Украины Валерий Залужный баллотировался на пост президента. Об этом сообщила «Страна.ua».

Ведущая Янина Соколова спросила Марченко, согласился ли бы он занять место главкома в случае участия Залужного в президентских выборах. Он ответил отрицательно и добавил, что «пошел бы с ним команду».

Соколова отметила, что в настоящее время на Украине много говорят о возможности выдвижения главкома кандидатом в президенты.

«Дай Бог. Очень хотел бы (выдвижения Залужного в качестве кандидата в президенты. — «Газета.Ru»)», — сказал генерал-майор.

После этого телеведущая высказала мнение, что Украине нужен «президент-военный» и «человек с опытом Шарля де Голля», который переведет Украину на военные рельсы, победит коррупцию и закончит войну. Марченко с ней согласился.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил готовность России вести диалог с Залужным. По его словам, если США захотят сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, то главком ВСУ может прийти к власти:

«Команда Зеленского будет всячески сопротивляться, потому что они понимают, чем это грозит для них. Мы знаем, что коррупция там огромная. А в такой ситуации значительно проще прятать концы в воду. Поэтому, если американцы примут сторону Залужного, то Зеленскому я не завидую. Это может закончиться для него очень трагично».

Разногласия Зеленского и Залужного

Тему выдвижения Залужного на выборах стали активно обсуждать в СМИ на фоне слухов о конфликте главнокомандующего с президентом Украины. Они появились после выхода 1 ноября интервью главкома ВСУ в британском журнале Economist.

В беседе с изданием главнокомандующий заявил, что ВСУ не могут добиться прорыва, поскольку конфликт зашел в тупик, и признал, что военные страны не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых ожидали на Западе.

4 ноября Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не согласился с позицией Залужного. Президент сказал, что ВС РФ контролируют воздушное пространство, из-за чего контрнаступление ВСУ проходит сложно, но в целом ситуация на фронте, по его словам, «не патовая».

В офисе Зеленского отрицают наличие конфликта между Зеленским и Залужным. 9 ноября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что не видит «никаких разногласий или конфликтов на высшем уровне военно-политического руководства». По его словам, Зеленский и Залужный поддерживают постоянный контакт, общаются практически ежедневно, обсуждают изменения в военной стратегии страны.

Что известно о выборах на Украине

6 ноября Зеленский заявил в своем Telegram-канале о неподходящем времени для проведения выборов президента. Он отметил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать эту тему в народ.

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. <...> Если нужно поставить точку в том или ином политическом споре, то в государстве есть структуры, способные ставить точки», — сказал политик.

За день до этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский принял решение провести выборы главы государства 31 марта 2024 года. Депутат объяснил, что это требование Запада. По его словам, украинский лидер дал поручение своему офису начать подготовку к выборам в рамках конституционного срока, в последнее воскресенье марта.

«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил парламентарий.