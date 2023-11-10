Путину доложили о ходе СВО и показали китайский багги

Президент РФ Владимир Путин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Ростове-на-Дону в штабе группировки войск, участвующих в спецоперации, 9 ноября 2023 года

Президент РФ Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там ему доложили о ходе специальной военной операции и показали китайский багги Desertcross 1000-3. Вооруженные силы РФ собираются приобрести 1590 таких машин (537 уже закуплено), цена которых в базовой комплектации составляет 1,58 млн рублей. Это уже как минимум четвертый визит Верховного Главнокомандующего в штаб Южного военного округа.

Президент РФ Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

«Верховного Главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», — сообщила пресс-служба президента.

Путину в Ростове показали китайские багги Desertcross 1000-3. На стенде рядом с ними было указано, что авто предназначены для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, перевозки грузов по бездорожью.

Максимальная скорость такого багги – 80 км/ч, полная масса – 1600 кг, запас хода – 250 км. Судя по информации на стенде, 537 таких мотовездеходов уже закуплено, 1590 – предстоит приобрести. Цена Desertcross 1000-3 в базовой комплектации – 1,58 млн рублей, в расширенной комплектации — 2,1 млн.

На видео слышно, как Шойгу сказал Путину, что техника является «крайне востребованной».

Поездки в Ростов стали регулярными

До этого Владимир Путин приезжал в Ростов-на-Дону 20 октября, 19 августа и 19 марта.

Сообщения Кремля об этих визитах крайне скупы: проведено совещание, заслушаны доклады о ходе СВО.

«Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил Валерий Герасимов Путину 20 октября (цитата по ТАСС).

Также Владимир Путин посещал штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении в апреле. Там глава государства опять же заслушивал доклады военачальников. Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Затем Верховный главнокомандующий отправился в ЛНР, где посетил штаб национальной гвардии «Восток». Между штабами Владимир Путин перемещался на вертолете.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились», — сообщали тогда в пресс-службе главы государства (цитата по ТАСС).

Путин был в «маленьком кусочке рая»

Мартовскому посещению штаба Южного военного округа предшествовала поездка Путина в Мариуполь. Президент прибыл туда на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который докладывал о ходе строительных работ в городе.

В ходе визита Путин пообщался с жителями микрорайона «Невский», получившими новое жилье взамен разрушенного. Отвечая на вопрос главы государства, нравится ли им в Невском, одна из жительниц сказала: «Очень. Это маленький кусочек рая у нас здесь».

«Изначально в плане был пункт посещения жилого комплекса. Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно», — рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.