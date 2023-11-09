Две базы США в Сирии обстреляли ракетами после американского «удара самообороны»

Меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. Прошлой ночью были атакованы две базы, а между военными Сирии и США на берегу Ефрата произошла перестрелка. Ответственность за атаки на базы взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое утверждает, что отвечает на американскую агрессию. В Пентагоне настаивают, что действия США в регионе — это самооборона, а страна не стремится к обострению на Ближнем Востоке.

Американская база у нефтегазового месторождения Эль-Омар на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, по ней было выпущено примерно 15 ракет. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее ночью ракетами и беспилотниками была атакована база США возле месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.

В обоих случаях ответственность взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

Al Mayadeen со ссылкой на свои источники также передал, что на берегу Евфрата сирийская армия вступила в перестрелку с американскими войсками и выступающими на их стороне курдскими формированиями «Сил демократической Сирии». Стороны применяют артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и минометные установки.

«Удар самообороны» США

Действия участников «Исламского сопротивления Ирака» стали ответом на нанесенный 8 ноября ракетный удар военно-воздушных сил США по кварталам провинциального центра Дейр-эз-Зор, расположенного в 420 км от Дамаска.

Для удара были использованы два американских истребителя F-15. Целью, как следует из сообщения Пентагона, стал объект, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и «аффилированными группами».

«Этот высокоточный удар в целях самообороны является ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, совершенных подразделениями КСИР Quds Force.

У президента (США Джо Байдена) нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он отдал приказ, чтобы ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — подчеркивается в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Он добавил, что США продолжат миссии по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России) в Ираке и Сирии и намерены и дальше принимать меры для защиты своих людей и объектов.

«Мы призываем воздержаться от любой эскалации», — сказал Остин.

США против обострения на Ближнем Востоке

Об отсутствии у американской стороны намерения обострять ситуацию на Ближнем Востоке сообщал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного.

«В свете повышенной напряженности из-за текущего конфликта между Израилем и ХАМАС мы приняли дополнительные меры по прямому взаимодействию с Ираном, со связанными с ним группировками в Ираке и Ливане, а также с нашими региональными партнерами.

Мы хотим пояснить, что наша военная активность не сигнализирует об изменениях в отношении к палестино-израильскому конфликту, мы не намерены обострять конфликт в регионе», — заявил источник.

С 17 октября объекты США в регионе подвергались атакам 41 раз, сообщила 8 ноября заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.