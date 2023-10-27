ХАМАС обстреливает Израиль. Ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве

Последствия попадании ракеты в жилой дом в Тель-Авиве, 27 октября 2023 года

«Бригады Аль-Касам» ХАМАС обстреляли Тель-Авив, одна из ракет попала в жилой дом. Здание получило сильные повреждения, верхние этажи и крыша загорелись, сообщают местные СМИ. По данным экстренных служб, пострадали четыре человека. У двоих из них ранения средней степени тяжести, еще у двоих — легкие травмы. В результате атак ХАМАС также поврежден жилой дом в Ашкелоне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ракета попала в жилой дом в Тель-Авиве, сообщает Times of Israel. По данным службы экстренной помощи «Маген Давид Адом», в результате прямого попадания ракеты в здание ранены четыре человека.

53-летний мужчина получил ранения живота средней степени тяжести, 20-летний мужчина — рук и головы средней степени тяжести. У еще двоих мужчин, 78 и 52 лет, легкие травмы.

На распространенных кадрах видно, как после прилета загораются верхние этажи и крыша здания.

Ответственность за атаку на Тель-Авив взяли на себя «Бригады Аль-Касам» ХАМАС. Меньше чем через полчаса они объявили о начале еще одного обстрела.

В результате еще одного обстрела Тель-Авива, а также районов на юге и востоке пострадавших нет, отмечает «Маген Давид Адом». Несколько человек получили травмы, когда бежали к бомбоубежищам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение дня несколько раз сообщала о воздушной тревоге в Тель-Авиве и центральной части страны. Тревога также объявлялась в Ашдоде на юге страны. Как передает 12-й канал, две ракеты упали недалеко от Ашдода, не причинив ущерба.

Еще три ракеты 27 октября упали в Ашкелоне. По данным Пожарно-спасательной комиссии, пострадали жилой дом и строительная площадка.

Предыдущая атака на Тель-Авив состоялась 24 октября. Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» заявило, что ведет обстрелы в «в ответ на массовые убийства мирных граждан».

Наземная операция

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня отказался подписать план наземной операции израильской армии в Газе, разработанный военным руководством страны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в кабинете министров.

По информации NYT, Нетаньяху хочет единогласного одобрения со стороны членов военного кабинета, сформированного после атаки ХАМАС, так как опасается, что его обвинят в случае провала.

«Все указывает на то, что он попытается остаться у власти», — говорит бывший депутат Кнессета и глава Израильского института демократии Йоханан Плеснер.

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Равина Шамдасани обвинила Израиль в военных преступлениях в секторе Газа.

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества, воды, бомбардировки густонаселенных районов — это военные преступления в соответствии с международным гуманитарным правом», — отметила она.

По данным израильского правительства, в результате боевых действий в Израиле погибло более 1400 человек, в основном мирные жители, убитые в результате атаки ХАМАС 7 октября. В секторе Газа также удерживаются по меньшей мере 229 заложников.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что в ходе обстрелов со стороны Израиля погибли более 7000 палестинцев.