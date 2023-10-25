Зачем США направляют системы ПВО и ПРО на Ближний Восток

США спешно направляют системы противовоздушной и противоракетной обороны на Ближний Восток. Речь идет о десятке систем THAAD и Patriot. Как пишет The Wall Street Journal, это делается в преддверии общевойсковой операции Израиля в секторе Газа. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, что и от кого они собираются защищать, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

22 октября министр обороны США Ллойд Остин объявил, что отправляет на Ближний Восток противоракетный комплекс (ПРК) THAAD и дополнительные батареи зенитной ракетной системы (ЗРС) Patriot РАС-3.

По данным WSJ, ПРК THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) отправят в Саудовскую Аравию, а ЗРС Patriot РАС-3 в Кувейт, Иорданию, Ирак, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Есть основания полагать, что переброска систем ПРО и ПВО Пентагоном будет осуществляться в пожарном порядке, то есть самолетами военно-транспортной авиации ВВС США.

Скорее всего, противоракетный комплекс THAAD в Саудовской Аравии будет развернут для усиления прикрытия авиабазы Принс-Султан (аэродром близ города Эль-Хардж). На этой крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе дислоцируются, в частности, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У) Boeing E-3 Sentry (AWACS) и самолеты радиотехнической разведки Boeing RE-3A. Емкость базы позволяет в случае необходимости принять значительное количество стратегических бомбардировщиков, самолетов-заправщиков и истребителей 5-го поколения.

Батареи зенитной ракетной системы Patriot РАС-3, скорее всего, будут развернуты для усиления противовоздушной обороны авиабаз Ахмад-эль-Джабер и Али Эль-Салем в Кувейте, Эль-Удейд в Катаре, Айн Эль-Асад в Ираке, Эль-Дафра под Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и базы в районе города Азрак в Иордании.

Следует отметить, что решение об усилении зенитного ракетного и противоракетного прикрытия важнейших объектов ВС США на Ближнем Востоке принято Белым домом на фоне недавних атак на американские базы в Ираке и Сирии. В администрации Джо Байдена считают, что общевойсковая операция Армии обороны Израиля в секторе Газа может привести к новой серии ударов по базам ВС США на Ближнем Востоке.

По данным Пентагона, за последнюю неделю американские войска подвергались атакам не менее десяти раз в Ираке и три раза в Сирии с использованием ракет и беспилотников. Так, ранее стало известно, что иракское сопротивление, включающее в себя шиитские вооруженные формирования, заявило о нанесении удара по американской базе Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Согласно заявлению, они использовали ракетную установку и достигли прямого попадания.

Некоторые наблюдатели полагают, что переброска систем ПВО/ПРО связана с усилением сугубо противовоздушной обороны американских объектов. На самом деле это не совсем так. Все-таки система THAAD является в чистом виде противоракетным комплексом, а зенитная ракетная система Patriot РАС-3 обладает весьма немалым потенциалом нестратегической ПРО.

Так что, скорее всего, речь идет об усилении возможностей ВС США на Ближнем Востоке по борьбе с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами (ТБР и ОТБР), а не кустарными снарядами, изготовленными из обрезков водопроводных труб.

А подобным оружием (ТБР и ОТБР) в регионе располагает в основном Иран. Вместе с тем вряд ли Тегеран открыто приступит к ракетным обстрелам американских объектов на Ближнем Востоке. Скорее всего, это будут вдохновленные Тегераном какие-либо прокси-силы типа йеменских хуситов (формирования «Ансар Аллах»). А уже только это говорит о том, что массированных ударов в сотни и тысячи тактических и оперативно-тактических баллистических ракет ожидать не приходится. Прокси-силы подобных атак в силу своих ограниченных возможностей организовать не смогут.

Видимо, эти обстоятельства учитываются в Пентагоне. Там, надо полагать, пришли к выводу, что на данном этапе нескольких батарей противоракетных и зенитных ракетных систем для усиления боевых возможностей ПРО/ПВО ВС США на Ближнем Востоке будет вполне достаточно. Ближайшие события покажут, насколько обоснованы были эти расчеты.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок – военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).