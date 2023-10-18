Школа под Курском и военный госпиталь в Балашихе: 28 дронов ВСУ пытались атаковать Россию

В ночь на 18 октября украинская сторона пыталась атаковать территорию России 28 дронами. Средства ПВО отразили атаку, однако в Курской области обломки дрона незначительно повредили здание школы, в Белгородской области повреждена линия электропередачи, а на территории военного госпиталя в Балашихе нашли дрон-разведчик.

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что в ночь с 17 на 18 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря.

Атака на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что за последние сутки в регионе сбили шесть дронов указанного типа — три над селом Драгунское, один над селом Пушкарное, один над Беломестным, один над Головино. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Глава региона добавил, что на окраине села Цаповка квадрокоптер сбросил одно взрывное устройство. Еще одно было сброшено в селе Козинка. В селе Середа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили БПЛА, который через какое-то время взорвался. Еще один беспилотник был сбит у села Ольховка.

По словам губернатора, украинская сторона обстреляла село Новая Таволжанка, окраину села Дроновка и окраину села Староселье. В результате обстрела никто не пострадал, электроснабжение было нарушено. У некоторых жители сел Новая Таволжанка и Архангельское нет света. На место уже прибыли аварийные службы, в ближайшее время они устранят поломку.

Атака на Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале написал, что около 05:00 средства ПВО сбили в регионе шесть БПЛА, а средства РЭБ подавили четыре дрона. Чиновник попросил местных жителей не трогать обломки и не приближаться к ним, так как зачастую на БПЛА установлен таймер самоликвидации, поэтому обезвредить их могут только саперы.

Старовойт уточнил, что обломки одного из дронов упали на территорию Тимской школы имени Н. В.Черных:

«Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон. Поврежденные окна временно заклеены, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В школе обучаются 477 детей, занятия проходят в штатном режиме.»

Атака на Брянскую область

Как сообщает Telegram-канал Mash, 17 октября около 19:00 ВСУ напали на пункт пропуска в селе Ломаковка Брянской области. По данным канала, сначала цель атаковали дроны-камикадзе, а затем ее обстреляли из ствольной артиллерии, на следующий день обстрел продолжился.

В результате нападения пострадали три человека. Им понадобилась госпитализация. Пострадавшие находятся в Стародубской центральной районной больнице. Медики диагностировали у них травмы головы и живота.

Дрон-разведчик в Балашихе

В подмосковной Балашихе располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ. На его территории нашли дрон-разведчик, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, сотрудники частного охранного предприятия «Гром», которые отвечают за безопасность объекта, обнаружили беспилотник в парке для прогулок — примерно в 300 м от главного корпуса. На дроне установлена камера 70 на 70 сантиметров, никакой маркировки на нем нет.

На территорию приехали сотрудники правоохранительных органов с собаками. Животные не нашли следов взрывчатых веществ.

Специалисты забрали БПЛА, госпиталь эвакуировать не стали. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Официально информацию канала ведомство не подтверждало.