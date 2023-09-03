Дмитрий Медведев отметил на Сахалине День победы над Японией

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в ВС РФ приняты около 280 тысяч человек. По его словам, часть из них находилась в запасе, а еще часть являются добровольцами. Выступая на мероприятии в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня победы над Японией, он отметил, что Токио в последнее время все активнее поддерживает Киев.

По данным Минобороны России, с 1 января нынешнего года в ряды Вооруженных сил РФ вступили около 280 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на мероприятии в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией. Фрагмент выступления Медведев выложил в своем Telegram-канале.

«С 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Часть из них — это лица, пребывавшие в запасе, часть из них — добровольцы и иные категории»,

— сообщил Медведев.

Выступая на мероприятии, Медведев отметил, что Россия сейчас сражается «с нацизмом, который поднял голову теперь на Украине, причем при поддержке западных кураторов, которые в годы Великой отечественной войны были нашими союзниками».

«Плохо то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь «киевскому режиму» и втягивается в военную конфронтацию. Специально это говорю здесь на сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивает перемещения руководства РФ по территории нашей страны, и пытается высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения», — заявил он.

По словам Медведева, «нас волнуют только чувства нашего населения, они (японские власти. — прим. «Газеты.Ru») должны об этом помнить».

Старые цифры

В июне замглавы Минобороны Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля. Так, с начала июня контракт с Минобороны заключили 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

В июле Медведев со ссылкой на Минобороны утверждал, что с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них находятся в запасе около 109 тыс. человек. По его словам, в день в июне контракт на службу подписывали до 1400 человек в день.

Еще в начале августа Медведев утверждал о более 231 тыс. человек, заключивших контракт. По его словам, российским властям необходимо сделать контрактную службу в ВС РФ «максимально престижной».

Нацистская коалиция

Накануне Медведев уже вспоминал милитаристскую Японию — в контексте поддержки нацистской Германии во время Второй мировой войны:

«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции».

По его словам, «главари бандеровской «Украины» все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских» (понятно, что под «русскими» они понимают все население нашей страны вне зависимости от национальности)».