ВС РФ нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины

В Минобороны России сообщили о нанесении ракетных ударов прошедшей ночью. Как отметили в оборонном ведомстве, противник потерял склад с боеприпасами, десятки беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP, две установки залпового огня «Ураган», самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin. Глава Минобороны Шойгу ранее заявил о практически полном исчерпании украинского военного ресурса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Удары ВС РФ

Вооруженные силы России в ночь на вторник ударили по значимым объектам оборонной промышленности Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, указано в сводке оборонного ведомства, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима», — заявил Конашенков.

Как отметил представитель Минобороны, ВС РФ достигли цели удара и нанесли украинским объектам значительный ущерб.

Кроме того, российская сторона уничтожила склад с боеприпасами 43-й артиллерийской бригады ВСУ возле села Омельник в Запорожской области, поразила 25 беспилотников на территории ДНР, ЛНР, перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». ВС РФ лишили противника двух самоходных гаубиц Zuzana-2, произведенных в Словении, самоходной артиллерийской установки (САУ) М109 Paladin американского производства и польской артиллерийской системы САУ Krab.

Другие потери ВСУ

Официальный представитель министерства также рассказал, что российские военные уничтожили пункт управления противника системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в районе Краматорска Донецкой области.

По словам Конашенкова, российская армия отразила наступление Украины на Запорожском, Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях.

Как уточнили в Минобороны, с 24 февраля 2022 года российские военные уничтожили 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотник, 431 зенитный ракетный комплекс, 11315 танков и бронемашин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12246 единиц автомобильной техники.

Украинская сторона сообщила в то же время о попадании ракет по объектам во Львовской, Волынской, Днепропетровской, Черкасской областях, также снаряды прилетели в Славянск, Краматорск и Донецк. Глава Волынской области Юрий Погуляйко рассказал о частичном разрушении промышленного объекта в Луцке. В Днепре снаряд повредил одно из предприятий.

Исчерпание потенциала

Ранее 15 августа глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности отметил что, Украина почти исчерпала свой военный потенциал.

Он выразил мнение, согласно которому советские образцы оружия, которое использует Россия в зоне СВО, часто превосходит поставляемое Украине западное вооружение. Также Шойгу считает, что ВСУ потерпят неудачу в ходе своего контрнаступления из-за умелых действий российских военнослужащих.

По словам главы российского оборонного ведомства, российские военные хорошо подготовлены, ведут слаженные и умелые действия на поле боя. «Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов», — заявил Шойгу.

Вместе с тем министр анонсировал возможный пересмотр своей позиции по поводу применения на Украине имеющихся в распоряжении ВС РФ кассетных боеприпасов. Пока Москва по гуманитарным соображениям воздерживалась от применения таких снарядов. При этом, по его словам, решение США о поставке Киеву кассетных боеприпасов уже привело к гуманитарной проблеме на Украине.