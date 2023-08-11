«Военная авантюра в квадрате». Ждать ли нового наступления ВСУ

Еще совсем недавно, до начала наступательной операции ВСУ в начале июня, украинские военные и политики всерьез рассуждали о том, что за первым так называемым «контрнаступом» непременно последует второй, а затем и третий. Насколько реальны подобные утверждения военно-политического руководства в Киеве, анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

То, что наступательная операция ВСУ идет далеко не по первоначальному замыслу и плану, в настоящее время совершенно очевидно и на Западе, и на Востоке. Поэтому есть смысл подвести предварительные итоги 75-дневных наступательных боевых действий ВСУ и предположить, как может выглядеть следующее наступление украинской армии.

Сразу надо заметить, что это весьма и весьма неоднозначный вопрос и его лучше ставить следующим образом – да будет ли наступательная операция ВСУ в ближайшем будущем в принципе?

Переход вооруженных сил Украины в контрнаступление 4 июня этого года без завоевания господства в воздухе, общего огневого превосходства, превосходства в боевом и численном составе войск (сил) стал по сути дела чистой авантюрой. И вряд ли в сложившейся обстановке проводимая в настоящее время операция закончится какими-либо убедительными военно-политическими результатами.

Начинать же ВСУ вторую наступательную операцию, причем в том же оперативном построении, тем же боевым и численным составом, на тех же (уже давно обозначившихся) направлениях ударов, да тем более без продолжительной оперативной паузы (требуемой для подготовки войск и сосредоточения необходимых запасов материальных средств), означает военную авантюру в квадрате. Если не в кубе. И это наверняка понимают и в Киеве, и в Пентагоне.

То есть без радикального усиления вооруженных сил Украины вооружением, военной и специальной техникой, пополнения личным составом, всеми видами материальных ресурсов (боеприпасами, горючим и смазочными материалами, продовольствием) все рассуждения о возможности второго наступления выглядят исключительно химерично.

И в этом плане вполне правомерен вопрос – а что конкретно требуется ВСУ для успешного проведения новой наступательной операции? Приступаем к элементарным расчетам.

Согласно прописным истинам оперативного искусства, наступательную операцию желательно проводить на двух направлениях. Одно из них называется направление главного удара (НГУ), а другое – направление другого удара (НДУ). То есть необходимо развертывать как минимум две ударных группировки.

В состав каждой из них необходимо включать (и это как минимум) оперативное объединение ВВС (по 300-350 самолетов в каждом). Кроме того, в составе ударных группировок должны находиться по три-четыре танковых дивизии (в каждой по 300 танков и 250 боевых машин пехоты, 200 орудий полевой артиллерии), несколько мотострелковых дивизий (в каждой по 200 танков и 300 бронетранспортеров, 200 орудий полевой артиллерии), несколько отдельных мотострелковых и танковых бригад.

Внушительной для безусловного выполнения задач наступательной операции должна выглядеть и группировка артиллерии. Опять-таки, как минимум по две артиллерийских дивизии (АД) в каждой из группировок (одна АД – четыре-пять артиллерийских бригад по 72 орудия). Армейская авиация должна быть представлена несколькими отдельными транспортно-боевыми и боевыми вертолетными полками.

Особое внимание следует уделить инженерным войскам – в каждой из группировок должны быть инженерно-саперные бригады, инженерные бригады штурма и разграждения, инженерные дорожно-мостостроительные и понтонно-мостовые бригады.

Если хотя бы на одном из направлений в ходе наступательной операции обозначится успех, то придется для усиления войск срочно перебрасывать на это направление артиллерию РВГК (резерва Верховного Главного Командования) в составе как минимум еще одной артиллерийской дивизии.

А ведь еще, помимо всего прочего, в ходе наступательной операции обязательно должны быть осуществлены завоевание огневого превосходства, господства в воздухе и дезорганизация систем управления войсками и оружием, разведки и РЭБ противника. Кроме того, необходимо обеспечить решительное сосредоточение усилий на важнейших направлениях при непрерывном мощном огневом воздействии на противника всеми средствами.

Наступление должно вестись в высоких темпах (отнюдь не по 500 метров в сутки), чтобы не дать противнику возможности восстановить сплошной фронт, закрепиться и организовать оборону на промежуточных рубежах.

Вот так выглядит азбука вопроса. Но таких сил и средств у ВСУ нет, и не будет в перспективе даже через годы.

Вместо 350 многофункциональных истребителей, требуемых в составе каждой из ударных группировок, к лету 2024 года в состав ВСУ прибудет всего шесть F-16. Достаточного количества ударных вертолетов в украинской армии нет, артиллерийские дивизии существуют разве что в разговорах украинских артиллеристов.

В ходе первого наступления вооруженные силы Украины ринулись в атаку на заранее подготовленную в инженерном отношении оборону российских войск, нарушив буквально все прописные истины оперативного искусства. А наказание в этом случае обычно не заставляет себя долго ждать, что и происходит сегодня с ВСУ на полях сражений.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

