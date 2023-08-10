«У них недостаточно оружия». Дуда объяснил, почему замедлилось контрнаступление ВСУ

ВСУ не могут добиться преимущества на поле боя из-за скудных запасов вооружения, заявил президент Польши Дуда. По его словам, Киев остро нуждается в дополнительных поставках вооружения. При этом, как отметил Дуда, вооружение Украины намного современнее, чем у России. Осенью ВСУ должны применять американские F-16. Западные союзники Украины неоднократно подтверждали, что контрнаступление Киева проходит тяжело. В этом признаются и на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не хватает оружия

Президент Польши Анджей Дуда считает, что с таким объемом вооружения, который есть у ВСУ сейчас, невозможно вести успешное контрнаступление на фронте. Об этом польский лидер заявил в интервью газете The Washington Post.

Дуда предположил, что украинской армии не хватает особенно оружия для изменения положения баланса сил на поле боя и победы над российскими войсками.

«Скорее всего, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных», — сказал он.

Также Дуда признал провал попыток ВСУ прорвать российскую линию обороны. Президент республики подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительной помощи союзников. У самих поляков много причин для предоставления Киеву оружия. В частности, «нельзя позволить России помешать Украине решать, в какие союзы она будет входить и кто будет ее союзником».

SAMP/T, Wisent 1, F-16

В то же время Дуда отметил, что в распоряжении Украины намного более современный военный потенциал по сравнению с российским.

Из открытых источников известно, например, что Киев использует франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T. В распоряжении Украины есть кассетные боеприпасы США, немецкие бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Vector.

Киев к осени ожидает получения истребителей F-16. Еще в мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале обучения украинских пилотов управлению F-16 на территории нескольких стран, в частности в Польше. Помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в первый день августа заявила об отправке истребителей на Украину только после окончания курса обучения украинских военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля заявил, что украинское наступление идет тяжело, а ВСУ столкнулись с рядом проблем, в том числе с хорошо подготовленными оборонительными позициями российской стороны. Тогда он оценивал длительность контрнаступления еще в несколько месяцев. 8 августа телеканал CNN отметил, что Украина не смогла дойти даже до линии обороны и ВСУ пришлось поменять тактику контрнаступления.

Идет тяжело и с потерями

В российском Минобороны на прошлой неделе сообщили, что с начала украинского контрнаступления ВСУ лишились по меньшей мере 43 тыс. бойцов, почти 5 тыс. единиц различного вооружения, 26 самолетов, девяти вертолетов, 1831 танка, в том числе 25 немецких Leopard, семи французских AMX и 21 Bradley, полученных от США.

По версии Минобороны России, ВСУ с 4 июня пытается наступать, но безуспешно. Как заявлял президент Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном из направлений.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов несколько дней назад признал сложности в ходе украинского контрнаступления, но подчеркнул, что ВСУ продолжают попытки продвижения. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает и никогда не хотел переносить военный конфликт на территорию России.