«Время всегда важно». Подоляк обвинил Запад в замедлении контрнаступления Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что промедления в поставке оружия для ВСУ затормозили контрнаступление. По его словам, Россия за время раздумий союзников Киева успела построить укрепления. Сейчас ВСУ продолжают наступательные операции на фронте. Подоляк предостерег от ожиданий быстрых результатов и призвал «не ждать экшена и не запасаться попкорном». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Не успели вооружиться

Широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов, поскольку страны Запада, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией, вовремя не поставили вооружение. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

«Время всегда важно. <...> Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — написал он.

Аналогичное мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете The Telegraph. По его словам, самая большая проблема, с которой сталкивается украинская сторона, это «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве». Еще одна важная проблема контрнаступления, на его взгляд, — доминирование России в воздухе.

Нынешний настрой

По словам Подоляка, в настоящее время для прорыва российского фронта армии страны необходим разумный и взвешенный подход. Также советник главы офиса президента Украины призвал не ожидать от Киева быстрых результатов.

Сейчас, по его словам, Вооруженные силы страны продолжают проводить наступательные операции на разных направлениях фронта, и пытаются сохранить солдатам жизни. Нынешние действия армии Украины на фронте он назвал «формовочными операциями по подготовке поля боя».

По его словам, командование опирается на военную науку и разум, а не «на трибунских болельщиков. В связи с этим он призвал «не ждать экшена и не запасаться попкорном». Как подчеркнул Подоляк, «контрнаступление — не новый сезон сериала на Netflix».

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» признал, что контрнаступление ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Как подчеркнул украинский лидер, некоторые воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов.

Обещают помочь

Только за последнюю неделю несколько стран сделали заявления о передаче Украине вооружения. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал передать Украине партию боевых вертолетов. Минобороны Португалии объявило о новом пакете военной техники для Украины, который состоит из 14 бронетранспортеров M113 и комплекта 105-мм гаубиц, 180 т боеприпасов и пяти бронированных машин медицинской поддержки.

Правительство Эстонии собирается отправить Украине полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Министерства обороны Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно девять тысяч артиллерийских снарядов.

Некоторые страны публично отказались помогать. Например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив решил воздержаться от военной помощи Украине. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что республика не планируют передавать Украине свое оружие. В начале недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки.

Отбили все атаки

16 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Он назвал потери Украины «близкими к катастрофическим»

Как рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, российские войска с 4 по 20 июня смогли отбить все 263 атаки со стороны Украины. Министр оценил потери Киева на уровне 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

На этой неделе Кулеба заявлял, что Украине всегда будет не хватать оружия, до того момента, пока конфликт с российской стороной не завершится.