«Время всегда важно». Подоляк обвинил Запад в замедлении контрнаступления Украины

Не успели вооружиться
Широко анонсированное Киевом контрнаступление не дало ожидаемых результатов, поскольку страны Запада, которые поддерживают Украину в конфликте с Россией, вовремя не поставили вооружение. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
«Время всегда важно. <...> Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей», — написал он.
Аналогичное мнение выразил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете The Telegraph. По его словам, самая большая проблема, с которой сталкивается украинская сторона, это «стабильность поставок артиллерийских боеприпасов, причем в достаточном количестве». Еще одна важная проблема контрнаступления, на его взгляд, — доминирование России в воздухе.
Нынешний настрой
По словам Подоляка, в настоящее время для прорыва российского фронта армии страны необходим разумный и взвешенный подход. Также советник главы офиса президента Украины призвал не ожидать от Киева быстрых результатов.
Сейчас, по его словам, Вооруженные силы страны продолжают проводить наступательные операции на разных направлениях фронта, и пытаются сохранить солдатам жизни. Нынешние действия армии Украины на фронте он назвал «формовочными операциями по подготовке поля боя».
По его словам, командование опирается на военную науку и разум, а не «на трибунских болельщиков. В связи с этим он призвал «не ждать экшена и не запасаться попкорном». Как подчеркнул Подоляк, «контрнаступление — не новый сезон сериала на Netflix».
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» признал, что контрнаступление ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы». Как подчеркнул украинский лидер, некоторые воспринимают атаку киевских войск как снятый в Голливуде фильм, ожидая моментальных результатов.
Обещают помочь
Только за последнюю неделю несколько стран сделали заявления о передаче Украине вооружения. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал передать Украине партию боевых вертолетов. Минобороны Португалии объявило о новом пакете военной техники для Украины, который состоит из 14 бронетранспортеров M113 и комплекта 105-мм гаубиц, 180 т боеприпасов и пяти бронированных машин медицинской поддержки.
Правительство Эстонии собирается отправить Украине полевой госпиталь, средства защиты от беспилотников, а также оборудование для медиков и саперов. Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял резолюцию о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Министерства обороны Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно девять тысяч артиллерийских снарядов.
Некоторые страны публично отказались помогать. Например, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив решил воздержаться от военной помощи Украине. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что республика не планируют передавать Украине свое оружие. В начале недели генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы альянса опустошены и должны быть восстановлены в самые сжатые сроки.
Отбили все атаки
16 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. Он назвал потери Украины «близкими к катастрофическим»
Как рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, российские войска с 4 по 20 июня смогли отбить все 263 атаки со стороны Украины. Министр оценил потери Киева на уровне 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.
На этой неделе Кулеба заявлял, что Украине всегда будет не хватать оружия, до того момента, пока конфликт с российской стороной не завершится.