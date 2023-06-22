13 тысяч человек: в Совбезе РФ назвали цену контрнаступления для ВСУ

С начала украинского контрнаступления ВС РФ уничтожили более 13 тыс. военных противника, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев президенту Владимиру Путину. Кроме того, подбиты 246 танков, среди них есть техника НАТО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что Киев в 2023 году еще получит от стран Запада более 150 танков Leopard и Abrams. Путин же указал, что мобилизационный ресурс Украины «не безграничен».

Президент Владимир Путин открыл оперативное совещание Совбеза РФ и предложил обсудить ситуацию в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день — с ситуации в зоне проведения специальной военной операции», — заявил Путин.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил главе государства о потерях ВС Украины в ходе контрнаступления. По его словам,

«более 13 тысяч военнослужащих ВСУ уничтожено в ходе контрнаступления с 4 июня».

Кроме того, в оборонительных боях российские военные уничтожили 246 украинских танков (из них 13 – образца НАТО), а также 595 бронированных машин, 443 боевых бронемашин, 279 гаубиц и минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, 10 тактических истребителей, 4 вертолета, 264 БПЛА и 424 автомобиля.

Путин в свою очередь заявил, что мобилизационный резерв ВСУ не является безграничным — а технику Украина может получить от партнеров и дополнительно. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в 2023 году западные страны поставят Украине 250 танков, в том числе около 120 танков «Леопард» и 31 «Абрамс».

Шойгу добавил, что «уже понятно, что то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет».

Запорожский кулак

Украинское наступление (Киев утверждает, что это «контрнаступление» — «Газета.Ru») началось на запорожском и других направлениях 4 июня. Именно фронт в Запорожской области стал ключевым – на нем командование ВСУ пока сосредоточило основные силы.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 9 июня заявил, что из Херсонской области украинские генералы перебросили 30-тысячную группировку ВСУ.

За день до этого глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил, что на запорожском направлении была предпринята попытка прорыва российской обороны. Украинские военные численностью 1500 человек при 150 единицах техники были встречены огнем и за два часа боя потеряли до 350 человек и 30 танков, сообщил министр обороны. Попытка прорыва была сорвана.

10 июня Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что общая численность группировки ВСУ на запорожском направлении составляет более 100 тыс. штыков.

«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч боевиков. На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа», — заявил он.

16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин отметил, что потери ВСУ на этом участке в десять раз превышают российские.

20 июня Шойгу сообщил об отражении ВС РФ 263 украинских атак с начала контрнаступления.

21 июня представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что за сутки в ходе боев на запорожском направлении украинские войска потеряли до 200 человек убитыми и ранеными, и восемь танков.

По словам Шойгу, только 12 июня при попытке прорыва ВСУ потеряли почти 1 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом 14 июня МО РФ сообщило, что в ходе наступательных действий на всех направлениях с 4 июня ВСУ потеряли 7,5 тыс. человек.

Большие потери ВСУ признали в Пентагоне. 20 июня заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что потери украинской армии при наступлении являются «печальной частью» конфликта.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – сообщила она в ходе брифинга.

21 июня Зеленский также признал, что контрнаступление идет тяжело и медленнее, чем того хотели бы в Киеве. «Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. <...> На карту поставлены жизни людей», – сообщил украинский президент.